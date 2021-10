Vestibular 2022 de Medicina: Unifor aplica provas no domingo (31)

A Universidade de Fortaleza (Unifor) aplicar neste domingo, dia 31 de outubro, as provas do Vestibular 2022 de Medicina. Ao todo, a instituição está ofertando 100 vagas para o curso ministrado em Fortaleza, no Ceará.

De acordo com o edital, os locais de prova serão na cidade de Fortaleza (CE). Os candidatos devem conferir os locais de prova por meio do site da instituição.

A aplicação do exame será das 8h às 12h30. Conforme orientações da Unifor, os candidatos devem apresentar documento oficial com foto e levar caneta de tinta preta. Devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório. Além disso, a Unifor recomenda que os candidatos levem máscaras para a troca.



Os candidatos ao Vestibular 2022 de Medicina farão uma prova composta por 20 questões de Linguagens e Códigos, 15 perguntas de Matemática, 15 de Ciências da Natureza e 10 sobre Ciências Humanas. O exame exige também a produção de uma redação.

Ainda não há data definida para a divulgação do resultado final.

Seleção para outros cursos

A seleção para o preenchimento de vagas nos demais cursos da universidade é feita de maneira diferente. Os candidatos podem realizar uma prova on-line, participar por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ou a partir das pontuações obtidas em vestibulares anteriores.

Conforme o edital, para participar da seleção via Enem, é exigida a nota mínima de 450 pontos nas provas. Serão aceitas notas das edições de 2009 a 2020.

De acordo com a Unifor, as inscrições para o Vestibular 2022 dos demais cursos seguem abertas enquanto houver vagas disponíveis ou durante a validade do edital. A divulgação do resultado é feita de acordo com a data da inscrição e da avaliação.

