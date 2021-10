Vestibular Unificado 2022: IFTO abre período de inscrição na quinta-feira (7)

O Instituto Federal de Tocantins (IFTO) divulgou o período de inscrição do Vestibular Unificado do primeiro semestre de 2022. De acordo com o cronograma, as inscrições serão abertas nesta quinta-feira, dia 7 de outubro.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 21 de novembro, no site do IFTO. Os candidatos devem pagar uma taxa para efetivar a inscrição.



O valor da taxa é de R$ 20,00 (vinte reais) para os cursos de graduação, e de R$ 15,00 (quinze reais) para os cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio.

De acordo com o edital, o IFTO prevê a concessão da isenção da taxa para candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal), ou que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, e que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas ou em colégio particular com bolsa integral.

Os pedidos de isenção devem ser feitos entre os dias 7 e 17 de outubro, no site do Instituto. Os resultados estão previstos para o dia 20 seguinte.

Vagas e provas

A oferta do IFTO para o Vestibular Unificado 2022/1 é de 2.479 vagas. Do total, 1.780 vagas são para cursos técnicos, enquanto outras 699 vagas são para cursos de graduação, nas modalidades presencial e a distância.

A aplicação da prova de redação está marcada para o dia 5 de dezembro. As provas serão presenciais, das 9h às 11h. O Instituto deve liberar os locais de prova no dia 1º de dezembro de 2021.

De acordo com o cronograma, o resultado preliminar será publicado no dia 23 de dezembro de 2021. Já a divulgação do resultado final está prevista para o dia 27 de dezembro, após a análise dos recursos.

Confira mais detalhes no edital.

