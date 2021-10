Viagem no tempo: Carla Diaz relaciona volta de ‘O Clone’ com pane nas redes sociais

Sem Whatsapp, Instagram e Facebook, a atriz Carla Diaz aproveitou a falta de comunicação para assistir a estreia de ‘O Clone’ no ‘Vale a Pena Ver De Novo’. Em tom de brincadeira, a artista relacionou a volta da novela com a pane nas redes sociais.

“Voltamos 20 anos atrás, mandando cartas, falando no telefone fixo, ICQ, assistindo a As Branquelas na Sessão da Tarde e logo mais tem a estreia de O Clone no Vale a Pena Ver De Novo”, escreveu no Twitter.

Além das coincidências de comunicação, a atriz também estava em um lugar especial: a sua casa em São Paulo, onde passou a sua infância. “Começou O Clone e eu tô vendo da minha casa de SP, a casa em que nasci! Hoje tá especial mesmo! Vendo O Clone, comendo miojo e tomando uma coca geladinha e sem comunicação atual, pronto, agora minha cabeça bugou. Quantos anos tenho?”, brincou.

Na trama, Carla interpretou a personagem Khadija, dona do bordão “Inshalá”. Na época a atriz tinha apenas 10 anos e este foi um dos papeis mais importantes da sua carreira.