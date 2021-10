Vibe anos 2000: Plataforma colorida da Versace não sai da cabeça das fashionistas; confira

A Versace mostrou mais uma vez que não brinca em serviço e se destacou na Semana de Moda de Milão com um salto plataforma colorido – que, mais uma vez, exala uma forte vibe dos anos 2000. O calçado, além de propor a tendência Y2K, traz toda uma nostalgia por ser parecido com o sapato usado pelas bonecas Bratz.

Foto: Reprodução Instagram

O modelo da grife italiana é o Medusa Aevitas Pumps e custa em torno de R$ 10 mil.

O salto plataforma, caracterizado pelo seu bico quadrado, foi apresentado no desfile da maison em parceria com a Fendi para a coleção de primavera-verão 2022. Feito de cetim, ele possui quatro opções de cores: preto, vermelho, amarelo e rosa. Além disso, conta com um toque super especial repleto de cristais no tornozelo.

Confira as celebridades que apostaram e arrasaram com o salto plataforma da Versace: