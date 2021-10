Vice-campeão estadual, clube da Série B encerra oitavas de final nesta quinta-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Dois jogos vão encerrar, nesta quinta-feira, as oitavas de final da Copa Verde. O Vila Nova fará um duelo de vices estaduais contra o Rio Branco-VN. No outro duelo, o Atlético-AC receberá o Aquidauanense.

VICES!

Derrotado pelo Anápolis na final do Goianão e no meio da tabela da Série B, o Vila Nova terá a vantagem de atuar, em Goiânia, contra o Rio Branco-VN às 19h30. O rival capixaba perdeu o título estadual para o Real Noroeste e, na Série D, sequer passou da fase de grupos.

O QUE RESTOU!

O mesmo aconteceu com o Atlético-AC, lanterna da sua chave na Série D. Para piorar, o Galo ainda ficou fora da final do Estadual Acreano. Agora, aposta no fator casa para superar o Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul. A vaga será decidida em jogo único e, em caso de empate, pênaltis.

Interessante notar que nas quartas de final, o vencedor de Vila Nova e Rio Branco-VN pegará o classificado de Atlético-AC e Aquidauanense. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda definirá as datas, horários e locais dos jogos.

ANTES…

A rodada começou na terça-feira com a histórica goleada do Remo por 9 a 0 sobre o Galvez. Os gols foram marcados por Neto Pessoa (3), Wallace (3), Edu, Neto Moura, Rafinha. Duas vezes vice-campeão, o clube paraense tenta seu primeiro título no torneio. Ao contrário das duas primeiras fases, as quartas de final terão jogos de ida e volta.