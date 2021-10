Vice-prefeito João Lucas é empossado até retorno do Prefeito Ronaldo Lopes

Solenidade foi realizada na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira, 20

O Vice-Prefeito de Penedo, João Lucas Lins de Queiroz, assumiu o comando da gestão Crescendo Com Seu Povo nesta quarta-feira, 20, declarando seu compromisso de manter os trabalhos desenvolvidos desde o início de 2021 até o retorno do Prefeito Ronaldo Lopes.

O gestor penedense foi submetido a cirurgia no coração em São Paulo e informou a necessidade de seu afastamento do cargo à Câmara Municipal de Penedo, conforme determina a Lei Orgânica do Município.

Durante a solenidade realizada na casa legislativa, João Lucas destacou a importância dos vereadores para a administração do município e a continuidade da relação harmoniosa entre os Poderes Executivo e Legislativo em Penedo, uma das marcas do período atual.

O Vice-Prefeito de Penedo já ocupou uma das cadeiras do parlamento penedense e recebeu elogios dos edis que compõem a atual legislatura que também desejaram boa sorte à frente do governo, assim como votos de saúde ao Prefeito Ronaldo Lopes.

João Lucas também destacou em seu pronunciamento que a Prefeitura de Penedo está aberta ao povo e que não pode considerar sua posse como um momento feliz devido ao motivo, desejando que Ronaldo Lopes se recupere plenamente.

De acordo com a Lei Orgânica Municipal, assim que o Prefeito de Penedo retornar ao município, ele assume o cargo, situação prevista para acontecer na próxima semana.

Após a cerimônia oficial realizada na Câmara, João Lucas se dirigiu até a sede do Executivo, acompanhado por familiares e vereadores.

