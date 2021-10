Victor Pecoraro é o quarto eliminado de ‘A Fazenda’

Após perder a prova do fazendeiro e ir direto para a votação do público, Victor Pecoraro é o novo eliminado de “A Fazenda 13”. O ator foi o menos votado da berlinda e se despediu do reality rural na noite da última quinta-feira (14).

Victor disputou a preferência do público com Aline Mineiro, que liderou com 51,25% dos votos e Gui Araújo, com 25,93%. O eliminado conseguiu apenas 22,82% e saiu da competição após pouco mais de um mês.

Dayane Mello também estava na berlinda, mas conseguiu vencer a prova do fazendeiro e ganhou o poder absoluto e a permanência no reality por mais uma semana.