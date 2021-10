Vida de gêmea: Branca feres revela que já recebeu tapa na bunda de cunhado

Você consegue diferenciar gêmeos univitelinos? As irmãs Bia e Branca Feres já passaram por poucas e boas devido às confusões causadas pela aparência. No Instagram, Branca revelou que já recebeu tapa na bunda e beijo na nuca de um ex-cunhado após ser confundida com a irmã.

A revelação veio depois que um seguidor perguntou se já havia acontecido alguma confusão com os namorados. “Já ganhei até beijo na nuca e tapa na bunda”, respondeu Branca com bastante humor.

Além da confusão com os pretendentes, a ex-atleta também afirmou que consegue desbloquear as contas da irmã e vice versa. “Desbloqueamos celular, conta em banco, entrada nos lugares, tudo”, contou.

Em julho deste ano, Bia deu à luz a Isaac, fruto do casamento com Maurício Sirotsky. Na ocasião, Branca participou do parto da irmã e disse ter ficado mais nervosa que nas Olimpíadas. “Fiquei mais nervosa do que para nadar na Olimpíada! Meu coração ficou muito acelerado, foi muito forte”, revelou em entrevista à Quem.