Vídeo: caminhão desgovernado derruba parede de academia no Agreste

O motorista de um caminhão carregado de areia ficou ferido depois de se chocar contra a parede de um prédio onde funciona a academia de saúde, na Praça da Independência, localizada na Rua Marcio Tavares Duarte, em Palmeira dos Índios.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão sofreu um mal súbito e perdeu o controle da direção. Por causa do acidente o motorista ficou preso na cabine do caminhão e precisou ser resgatado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às vítimas.