Vídeo: Homem é atropelado por carreta no interior de Alagoas

Uma tragédia aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 1º. Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta em um trecho da BR-316, no município de Maribondo, na Zona da Mata de Alagoas. Populares informaram que a vítima estava dormindo sob o veículo e não foi vista pelo motorista. A identidade do homem, de…

Uma tragédia aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 1º. Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta em um trecho da BR-316, no município de Maribondo, na Zona da Mata de Alagoas. Populares informaram que a vítima estava dormindo sob o veículo e não foi vista pelo motorista.

A identidade do homem, de 65 anos, ainda não foi confirmada. O que se sabe é que a carreta estava estacionada na avenida Senador Arnon de Mello – enquanto motorista e auxiliar almoçavam – e na hora de sair o motorista acabou dando partida e atropelando a vítima, que foi arrastada até às margens da BR-316 e morreu na hora.

Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM) estiveram no local para acompanhar o caso.

Institutos de Criminalística (IC) e de Medicina Legal (IML) foram acionados para periciar e recolher o corpo.

O motorista, de 43 anos, da carreta permaneceu no local até a finalização de todos os procedimentos.