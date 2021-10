Vídeo mostra torcedores do Fortaleza mandando matar torcedor de rival. Confira! – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Um torcedor que supostamente estaria vestindo a camiseta do Flamengo foi covardemente agredido no final de semana após a partida do Fortaleza contra o time carioca, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um vídeo nas redes sociais mostra a ordem para matar o flamenguista.

O caso ocorreu no sábado à noite, quando a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência. Quando os policiais chegaram no local, o torcedor estava caído no chão com sinais de agressão. Testemunhas deram informações sobre o que aconteceu, mas ninguém foi preso.

Nesta segunda-feira, a Polícia Militar iniciou investigação para identificar os agressores, todos torcedores do Fortaleza. A expectativa é que as próprias Organizadas do Leão cearense possam colaborar com o caso através do cadastro de seus associados junto ao sistema de segurança do Estado.

Também nesta segunda-feira, o Fortaleza se manifestou nas redes sociais lamentando o ocorrido com o suposto torcedor do Flamengo. O mesmo aconteceu pelo Flamengo, que repudiou as imagens da agressão.

Em campo, o Flamengo venceu o Fortaleza por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 42 pontos ganhos. Já o time cearense ficou com 39 pontos e em quarto lugar.

CONFIRA O VÍDEO DA AGRESSÃO AO TORCEDOR: