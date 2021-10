Vídeo: Suspeito de roubar moto é preso em Boca da Mata após confronto com a PM

Na noite desse sábado (09), policiais militares entraram em confronto com suspeitos de roubar uma moto no município de Boca da Mata. Um homem acabou preso e o veículo foi recuperado. Os PMs foram informados sobre uma dupla que estaria circulando em uma moto com a placa coberta pela cidade. Durante rondas à procura dos…

Reprodução

Na noite desse sábado (09), policiais militares entraram em confronto com suspeitos de roubar uma moto no município de Boca da Mata. Um homem acabou preso e o veículo foi recuperado.

Os PMs foram informados sobre uma dupla que estaria circulando em uma moto com a placa coberta pela cidade. Durante rondas à procura dos suspeitos, foram informados sobre um crime cometido por eles.

Com a descrição do veículo usado pelos bandidos (Honda XRE 300), e como estavam vestidos, a polícia empreendeu buscas e os encontrou nas imediações do terminal rodoviário.

As guarnições iniciaram acompanhamento a dupla, que não obedeceu a ordem de parada e reagiu atirando contra os militares. Houve revide e um dos homens acabou tombando caindo, mas conseguiu escapar a pé através de uma região de mata.

Durante a perseguição, o segundo individuo, que fugia na Honda Biz roubada acabou sendo capturado e preso. Além da moto roubada, a PM ainda apreendeu a moto usada no assalto.

Junto com os veículos, o assaltante preso foi conduzido a 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil (6ª DRP), em São Miguel dos Campos para adoção dos procedimentos cabíveis.

Veja imagens do momento do roubo da moto: