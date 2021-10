Vila Nova e Aquidauanense avançam e definem os jogos das quartas de final. Confira no FI! – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Dois jogos encerraram nesta quinta-feira as oitavas de final da Copa Verde. Enquanto o Aquidaunense passou pelo Atlético-AC, no Acre; o Vila Nova eliminou o Rio Branco-VN, em Goiânia, e também segue na competição. Assim, estão definidos todos os confrontos das quartas de final.

Mais cedo, Atlético-AC e Aquidauanense empataram por 1 a 1 no tempo normal, na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC). Nas penalidades, o time sul-mato-grossense levou a melhor e venceu por 5 a 4, mantendo vivo o sonho pelo título.

O adversário do Aquidauanense nas quartas de final será o Vila Nova, que recebeu o Rio Branco-VN e venceu por 3 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).

Com Aquidauanense e Vila Nova, estão definidos os oito clubes das quartas de final da Copa Verde.

Os confrontos são: Remo x Manaus; Paysandu x Castanhal; Aquidauanense x Vila Nova; e Nova Mutum x Brasiliense.

CONFIRA OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL: