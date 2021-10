Vila Nova x CRB – Galo busca reabilitação para voltar ao G4 da Série B diante do ‘cansado’ Tigre – Futebol Interior

Goiânia, GO, 17 (AFI) – Apenas uma partida irá abrir as disputas da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta segunda-feira (18). Sem vencer há três jogos e vindo de um empate por 2 a 2 em um duelo direto com o Guarani, o CRB está focado na reabilitação para voltar ao G4. Fora de casa, o time alagoano visita o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 20h.

Porém, a missão não será nada fácil, já que o Vila Nova joga em casa e está embalado por seis jogos sem derrota. Atualmente, a equipe goiana está na 13ª colocação com 38, mas vem de um cansativo duelo contra o lanterna Brasil de Pelotas ‘que durou dois dias’ devido a falta de luz no estádio do rival. Já o CRB é quinto colocado com 49 pontos, um a menos que o Avaí que tem 50 e é o primeiro time dentro do G4.

VILA NOVA

Apesar de jogar em casa, o Vila Nova vem de uma verdadeira maratona neste último final de semana. Isso porque, depois de jogar o primeiro tempo na sexta-feira à noite e o segundo na tarde de sábado por conta da falta de energia no Estádio Bento Freitas, no duelo que terminou no empate por 2 a 2 com o Brasil de Pelotas, o elenco do time goiano teve mudar toda a logísica de volta para casa e se dividiu no retorno para Goiânia.

Parte da delegação voltou em voo direto de Porto Alegre para Goiânia neste domingo. Outra parte desembarca em Brasília e completa viagem em trecho de ônibus. Devido ao destaque físico do elenco, o técnico Higo Magalhães deve fazer mudanças no time titular para o duelo. Sem desfalques, o comandante ainda conta com os retornos de goleiro Georgemy, lateral-esquerdo Bruno Collaço e atacante Pedro Júnior, que estavam suspensos na última rodada.

CRB

Do outro lado, o CRB também tem reforços que voltam de suspensão. São eles: o zagueiro Caetano e o meia Diego Torres que voltam a ficar a disposição do técnico Allan Aal. O defensor volta a fazer dupla de zaga com Gum, já que Roberto que havia entrado em seu lugar na partida contra o Guarani, sofreu uma torção no joelho direito e está fora.

Já no meio-campo Diego Torres retorna na vaga de Renan Bressan. Por outro lado, a lista de jogadores pendurados só aumentaram. A lista que já contava com Claudinei, Diogo Silva, Ewandro, Alisson Farias, Alexandre Melo, Gum, Júnior Brandão e Reginaldo, agora também tem lateral Guilherme Romão e o centroavante Nicolas Careca, com dois amarelos.