Vila Nova x Remo – O sonho de acesso ainda vive? – Futebol Interior

Goiânia, GO, 07 (AFI) – Sem muitas pretensões nesta reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, Vila Nova e Remo se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h, no estádio do OBA, pela 29ª rodada. A meta é seguir longe da zona de rebaixamento.

O time paraense não perde há três jogos e ocupa a décima posição, com 38 pontos, vantagem confortável para o descenso, onde está o Londrina, com 30. Em quarto, o Goiás soma 48.

O Vila Nova também vive um bom momento e vem de quatro jogos de invencibilidade. O time goiano é o 14º colocado, com 34 pontos. Na última rodada, empatou com a Ponte Preta por 1 a 1, enquanto o Remo ficou no 0 a 0 com o Coritiba.

OLHO NO LEÃO

O técnico Felipe Conceição tem apenas um desfalques para o duelo. O treinador não poderá contar com o zagueiro Marlon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Isso, claro, sem contar os lesionados: o zagueiro Romércio, os laterais Igor Fernandes e Wellington SIlva e o volante Anderson Uchoa.

Vila Nova e Remo se enfrentam nesta sexta-feira

Mas nem tudo é notícia ruim. O zagueiro Rafael Jansen e o atacante Victor Andrade retornam após cumprirem suspensão. Erick Flores foi liberado pelo Departamento Médico e está à disposição para o duelo.

“Eu não sou muito ligado na matemática do campeonato, mas eu acho que além de pensar nisso, temos que buscar pontuar o máximo possível. Quando conversava com alguns amigos do Rio, eles sempre elogiavam a gente, falavam que o nosso time ia surpreender muita gente e acredito nisso. Muitas pessoas acham que a gente só quer se manter distante da zona de rebaixamento e ficar de boa, mas o nosso grupo sonha que vamos conseguir coisas maiores”, disse Marcos Junior.

COMO VEM O TIGRE?

Higo Magalhães também terá que resolver alguns problemas no Vila Nova. Como Willian Formiga está suspenso pelo terceiro amarelo, a tendência é que o treinador escale Bruno Collaço no setor. Além disso, apenas dúvidas no setor ofensivo. Pedro Junior, autor do gol diante da Ponte Preta, pode ser uma das novidades.

“Com certeza essa confiança vem naturalmente, com as vitórias. Não estávamos conseguindo conquistar as vitórias aqui dentro, mas agora já temos três vitórias aqui no segundo turno. Isso é muito importante, pois procuramos sempre ser o mais forte possível em casa”, falou Clayton.