Vindo de três derrotas seguidas, mas na boca do G4, Goiás encara o Vitória – Futebol Interior

Goiânia, GO, 1 (AFI) – Vindo de três derrotas seguidas e vivendo mal momento, o Goiás recebe o vitória neste sábado, às 16h, no Estádio da Serrinha, buscando a reabilitação e a vaga no G4. O duelo é válido pela 28° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Esmeraldino é o quinto colocado com 45 pontos. Caso consiga a vitória e CRB ou Avaí tropecem, pode entrar no grupo de acesso novamente.

MUDANÇAS

Marcelo Cabo contará com a volta de David Duarte, que cumpriu suspensão, e o lateral-esquerdo Hugo, recuperado de um desconforto muscular. Além do atacante Welliton, que está recuperado de uma gastroenterite e ficará no banco de reservas.

DESFALQUES

Caio Vinícius está suspenso, além de Rezende e Breno machucados. Com isso, fica a dúvida de quem assume a vaga no meio-campo ao lado de Felipe Bastos.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe deve entrar com Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Fellipe Bastos, Diego e Elvis; Dadá Belmonte (Luan Dias), Nicolas e Alef Manga.