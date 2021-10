Viralizou: Lázaro Ramos revela que está com trabalho relacionado ao BTS

O nome de Lázaro Ramos entrou nos assuntos do momento do Twitter Brasil nesta sexta-feira por uma declaração dada nos Stories do Instagram sobre o BTS. O ator estava respondendo a perguntas enviadas por seguidores quando atendeu a uma delas que o questionava sobre o grupo. Ele disse que soube mais detalhes sobre os integrantes recentemente devido a um trabalho. No entanto, como o projeto está em andamento, o ator explicou que não poderia entrar em detalhes.

Embora ele não tenha comentado muito sobre o trabalho, sua fala repercutiu entre os armys, como são chamados os fãs do septeto, formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook.

Até o momento, foram feitos 16,4 mil posts com menções ao nome do artista no microblog.

E ele não escondeu que ficou surpreso.

Vendo a repercussão, Lázaro brincou: “Joguei a bomba e vou sumir”, postou no Twitter.

Para matar um pouco a curiosidade, Lázaro decidiu contar logo que vai rolar uma homenagem ao BTS no que ele está planejando.