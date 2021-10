Vistoria anual para mototaxistas prossegue até dia 21 de outubro

Os mototaxistas de Salvador, credenciados pela Prefeitura, devem fazer a vistoria dos veículos até o próximo dia 21 de outubro. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) espera inspecionar, até o final do prazo, os 1.290 veículos cadastrados no órgão.

Para passar pelo processo, que é obrigatório, é necessário fazer o agendamento prévio no site Agendamento Mobilidade. Os atendimentos para este público começaram no último dia 4 e prosseguem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30, na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), na Avenida Vale dos Barris, ao lado do Estacionamento São Raimundo.

Para realizar inspeção é necessário apresentar o cartão de identificação – caso esteja vencido deverá ser renovado –, comprovante de residência, licenciamento atualizado, CNH e apólice de seguro da motocicleta. Após a finalização do prazo, o condutor identificado atuando sem a vistoria pode ser autuado e ter o veículo removido. A vistoria é gratuita e acontece anualmente, porém, em razão da pandemia, foi suspensa em 2020.