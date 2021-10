Vitória 0 x 1 Confiança – Leão só escapa com um milagre – Futebol Interior

Salvador, BA, 09 (AFI) – O fundo do poço parece não ter fim para o Vitória. Na noite deste sábado, em confronto direto contra o rebaixamento, o time foi derrotado pelo Confiança, por 1 a 0, em pleno Barradão, em Salvador (BA), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sem ganhar há sete partidas, o Vitória precisa de um milagre para escapar da Série C. O rubro-negro baiano tem 26 pontos e é o 18º colocado, na frente ainda do próprio Confiança, que chegou aos 25 e continua na penúltima colocação.

VEJA O GOL !

GOL RELÂMPAGO

A pressão sobre o Vitória aumentou logo aos quatro minutos, quando a “lei do ex” entrou em ação. Revelado no rubro-negro baiano, Jhemerson recebeu passe de Ítalo e bateu no canto de Lucas Arcanjo, abrindo o placar para o Confiança.

Depois disso, o que se viu foi ataque contra defesa. O Confiança chegou a assustar em falta cobrada por João Paulo, mas o Vitória criou pelo menos cinco boas oportunidades. Tanto que o goleiro Rafael Santos saiu como o principal nome do primeiro tempo.

DRAGÃO SE SEGURA

O panorama do jogo não mudou depois do intervalo. O Vitória seguida com a posse de bola e pressionando o Confiança, que tentava acertar um contra-ataque. Conforme o tempo ia passando, o nervosismo dos rubronegros só aumentava. Havia um excesso de cruzamentos.

Em um deles, Soares cruzou e a bola encontrou David livre na segunda trave. Com o gol aberto, o atacante mandou na rede pelo lado de fora. Nos acréscimos, Lucas Arcanjo evitou o segundo gol do Confiança ao defender chute de Neto Berola.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vitória volta a campo na terça-feira, contra o Sampaio Corrêa, às 19 horas, no Castelão, em São Luis (MA), enquanto o Confiança só joga no próximo sábado, quando recebe o Avaí, às 21 horas, no Batistão, em Aracaju (SE).