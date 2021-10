Vitória 4 x 0 Brasil-RS – Leão goleia sem dificuldades e acirra briga contra o rebaixamento – Futebol Interior

Salvador, BA, 23 (AFI) – O Vitória está vivo na luta contra o rebaixamento. Na tarde deste sábado, o time baiano venceu o Brasil-RS, por 4 a 0, no Barradão, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Fabinho, David (duas vezes) e Roberto marcaram os gols da partida.

O resultado positivo acirra a briga dos times contra o descenso à Série C de 2022. O Vitória permaneceu em 18º lugar, agora com 32 pontos. Mesma pontuação que o Londrina (17º), mas em desvantagem por ter menos vitórias: 7 a 6. O primeiro time fora do Z-4 é a Ponte Preta, 16ª, com 34.

Já o Brasil caminha a passos largos para o rebaixamento. O time gaúcho ficou com os mesmos 20 pontos e na última colocação. Faltando apenas sete partidas para o término do campeonato, a permanência é vista como um verdadeiro milagre.

PRIMEIRO TEMPO DE ALMANAQUE

Com bola rolando, o Vitória encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Os baianos foram mais efetivos no ataque, criaram mais oportunidades e foram coroados com o excelente placar parcial de 3 a 0.

Aos 35 minutos, Fabinho driblou Alan Dias e finalizou no canto esquerdo para abrir o placar. Animado, o Vitória seguiu no ataque e dois minutos depois ampliou com David, que foi lançado, invadiu a área e chutou forte, deslocando o goleiro Marcelo. Dois gols em sequência desestabilizaram o Brasil.

A partida caminhava para o intervalo, quando Roberto cobrou falta de longe e a bola bateu na mão do zagueiro Arthur Henrique dentro da área. O lance foi revisado pelo VAR, que confirmou o pênalti. Aos 50, Roberto cobrou e não desperdiçou, aumentando a vantagem baiana.

LEÃO ADMINISTRA E AINDA FAZ O QUARTO

No segundo tempo, o Brasil tentou descontar e quase fez o primeiro aos 13 minutos, quando Renatinho cabeceou rente à trave do goleiro Lucas Arcanjo. Mas o Vitória, com ótima vantagem, logo equilibrou as ações e controlou a partida.

Com tranquilidade, o Vitória administrou a vantagem e na reta final do jogo ainda fez o quarto gol. Fernando Neto lançou Roberto na esquerda e o lateral cruzou na área para David, que cabeceou firme, dando números finais ao confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vitória volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Ponte Preta, às 16 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Enquanto o Brasil jogará na quinta-feira, quando receberá o Náutico, às 21h30, no Bento Freitas, em Pelotas (RS).