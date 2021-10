Vitória e Operário-PR vencem com quatro gols e ganham fôlego contra a degola – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Dois jogos deram sequência na 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B neste sábado. Vitória e Operário-PR superaram Brasil-RS e CSA, respectivamente, com quatro gols, e ganharam respiro na briga contra o rebaixamento.

GOLEADA BAIANA!

O time baiano conquistou um grande resultado ao golear o Brasil por 4 a 0, no Barradão, em Salvador (BA). Fabinho, David, duas vezes, e Roberto marcaram os gols da partida.

O Vitória permanece em 18º lugar, mas agora com 32 pontos, dois a menos do que a Ponte Preta, primeiro time fora do Z4, que ainda joga na rodada. Já o Brasil caminha a passos largos para o rebaixamento, pois ficou com os mesmos 20 pontos na última colocação (20º).

FIM DO JEJUM

Após dez jogos, o Operário voltou a vencer ao superar o CSA por 4 a 2, em jogo que contou com duas viradas no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Felipe Garcia abriu o placar para os paranaenses, que sofreram a virada com gols de Dellatorre e Renato Cajá. Mas Paulo Sérgio e Rodrigo Pimpão, duas vezes, viraram o placar novamente.

A derrota praticamente tira o CSA da briga pelo acesso à Série A. Os alagoanos permanecem com 45 pontos e em oitavo lugar. Já o Operário, que vinha de sete derrotas e três empates, respirou contra o perigo do rebaixamento e assumiu a 14ª posição, com 38 pontos.

MAIS JOGOS

A rodada será finalizada neste domingo, às 16h, com os confrontos Remo x Ponte Preta e Náutico x Vasco. Também no domingo, mas às 20h30, Brusque e Vila Nova se encaram na abertura da 32.ª rodada.

JOGOS