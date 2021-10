Vitória x Brasil-RS – Jogo de seis pontos contra o rebaixamento na Série B – Futebol Interior

Salvador, BA, 22 (AFI) – Afundados na zona de rebaixamento, Vitória e Brasil de Pelotas se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Barradão, em Salvador (BA), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Vitória vem numa sequência de duas vitórias consecutivas. Uma contra o Sampaio Corrêa pela Série B e outra sobre o Itabaiana pela Copa do Nordeste. Assim, os baianos estão animados para seguir sonhando com a fuga do Z4. O time ocupa a 18ª colocação, com 29 pontos – se vencer chegará a 32, mesmo número do Londrina (17º).

Já o Brasil de Pelotas, virtualmente rebaixado, não perde há dois jogos, sendo uma vitória e um empate. O time gaúcho ocupa a lanterna do campeonato, com 20 pontos ganhos. São três vitórias, 11 empates e 16 derrotas até agora.

VITÓRIA FORÇADO A MUDAR

O técnico Wagner Lopes terá que quebrar a cabeça para escalar o Vitória neste sábado. Isso porque ele perdeu o centroavante Manoel, lesionado e entregue ao departamento médico. Seu substituto imediato é Samuel, que não está bem fisicamente e dificilmente aguentaria sequer 45 minutos em campo.

A única alternativa no elenco seria adiantar o meia Fabinho no setor ofensivo, porém, o treinador reluta para não fazer isso, já que mexeria em dois setores do time e poderia prejudicar o padrão de jogo adquirido nas últimas rodadas.

“O Manoel estava cumprindo, apesar de não ter conseguido fazer gols ainda, estava ajudando bastante. É um cara trabalhador, é um cara que vinha ajudando bastante a equipe sem a bola, tentando sustentar a bola no ataque. Agora a gente está buscando soluções. Acho que encontramos uma solução interessante para esse jogo”, disse o treinador sobre a dúvida no time titular.

BRASIL MUDA A ZAGA

O técnico Jerson Testoni terá que mexer na formação titular do Brasil de Pelotas, já que o zagueiro Ícaro recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para o seu lugar a tendência é que Allan Dias comece jogando ao lado de Arthur Henrique.

Somente Ícaro é baixa e o restante do elenco está à disposição sem suspensão ou problemas de contusão.