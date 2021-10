Vitória x Confiança – Matar ou morrer na briga contra o rebaixamento! – Futebol Interior

Salvador, BA, 08 (AFI) – ‘Enforcados’ na briga contra o rebaixamento, Vitória e Confiança se enfrentam neste sábado, às 19 horas, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O PLACAR FI acompanhará o duelo em TEMPO REAL.

O Vitória não vence há seis jogos, numa sequência de três vitórias e três empates. O time baiano é o 18º colocado, com 26 pontos ganhos. Já o Confiança vem se recuperando na competição, apesar da difícil situação contra a Série C. Os sergipanos ocupam apenas a penúltima posição, com 22 pontos.

VITÓRIA PODE MUDAR

Para vencer esta verdadeira ‘decisão’ de campeonato, o técnico Wagner Lopes pode fazer mudança na formação titular do Vitória. No meio-campo, Fernando Neto acusou dores na coxa e foi vetado pelo departamento médico. Eduardo surge como o provável substituto para iniciar o confronto.

Quem pode retornar ao time é o atacante Soares, que cumpriu suspensão automática na última rodada, quando o rubro-negro perdeu para o Goiás, por 3 a 0. Com a sua entrada, o time atuaria com um jogador mais ofensivo e essa é justamente a ideia do time baiano, que não pode pensar em tropeçar diante dos seus torcedores. No restante, o time não tem baixas por cartões amarelos, embora a comissão técnica não tenha descartado mais mexidas no time.

CONFIANÇA TEM BAIXA

Assim como o Vitória, o Confiança também encara a partida como uma decisão. Para esta partida, o técnico Luizinho Lopes não contará com o meia Rafael Vila, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vinicius Barba deve ficar com o seu lugar. No restante o time não tem baixas.

“A gente sabe que é uma equipe tradicional que também vem brigando na parte de baixo, então é um confronto direto para a gente. Estamos trabalhando bem essa semana para poder conseguir vencer esse jogo”, disse o meia Jhemerson sobre o confronto em Salvador.