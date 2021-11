Vitórias paulistas e invasão agrava situação do Grêmio – Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – Depois da decisão antecipada, entre Flamengo e Atlético-MG, e que não definiu o campeão da temporada, mais quatro jogos foram realizados neste domingo. Ceará, São Paulo e Sport venceram em casa.

O destaque ficou para a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio, por 3 a 1, de virada, e que terminou com invasão de campo por parte de um grupo de torcedores gremistas.

Otávio Noronha, presidente do STJD – Superior Tribunal de Justiça Desportiva – já anunciou que vai denunciar o clube no artigo 213 do CBDF (Código Brasileiro Disciplinar de Futebol). O clube pode ser multado em até R$ 100 mil e pode perder de um a dez mandos de campo.

INVASÃO PERIGOSA

Uma invasão que não deve passar batida pelas autoridades esportivas e que pode agravar ainda mais a situação do Grêmio, em penúltimo lugar, e seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B. O tricolor gaúcho só tem 26 pontos.

O Palmeiras conseguiu sua quarta vitória seguida e segue em alta na véspera da decisão da Copa Libertadores, dia 27 de novembro, em Montevidéo, no Uruguai. O Verdão é vice-líder com 52 pontos, porém, tem dois jogos a mais (29 a 27) do que o Flamengo, com 49 pontos, igual ao Red Bull Bragantino, em quarto lugar.

Na briga pelo título, a situação está mais bem mais favorável ao Atlético-MG, com 59 pontos. Tem sete pontos a mais do que o Palmeiras (52), no entanto, com um jogo a menos (28 a 29).

SÃO PAULO RESPIRA

Sob pressão pela fala de bons resultados, o São Paulo ganhou um ‘respiro’ ao bater o desfalcado Internacional por 1 a 0 no Morumbi.

O Tricolor paulista agora soma 37 pontos, em 11.º lugar, enquanto o Colorado segue com 41 pontos, em sexto lugar, porém, pode ser superado pelo Corinthians eu, na segunda-feira, recebe a lanterna Chapecoense na Neo Química Arena.

VOVÔ BATE FLUZÃO

Na Arena Castelão, o Ceará venceu o Fluminense mesmo jogando mais da metade do jogo com um jogador a menos. Mesmo assim, o tricolor carioca não foi bem, perdeu seu segundo jogo seguido e continua com 39 pontos, em oitavo lugar.

O Ceará, que não vencia há sete jogos, desencantou e agora soma 36 pontos, em 12.º lugar.

SPORT NA VIBRAÇÃO

Na onda energética de sua torcida, o leão da Ilha bateu o Atlético-GO por 2 a 0. O time pernambucano, agora soma 30 pontos, em 17.º lugar, deixando para trás, Juventude, Grêmio e Chapecoense. Mas terá que lutar muito ainda para não cair para a Série B.

O Dragão goiano segue em boa posição, com 37 pontos, em décimo lugar.

MAIS JOGOS

A rodada vai ser fechada nesta segunda-feira com dois jogos. Além de Corinthians x chapecoense, na Arena Pantanal vão se enfrentar Cuiabá e Red Bull Bragantino.

