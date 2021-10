Vivo abre 750 vagas para programa de estágios; confira

A Vivo abriu, nesta sexta-feira (15), as inscrições para o seu programa de estágio 2022. Ao todo, são 750 vagas e de acordo com a empresa, essa é a maior edição do programa já realizada.

O programa buscará aumentar a diversidade na Vivo e terá metade das vagas focadas na contratação de estudantes negros. As vagas são distribuídas em 17 cidades do Brasil: Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campinas (SP), Caxias (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Londrina (PR), Osasco (SP), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Vitória (ES).

Além de receber bolsa-auxílio, os estudantes contratados vão receber um pacote de benefícios flexíveis, com vale refeição e transporte, plano de saúde e Gympass. A empresa também oferecerá programa de idiomas, folga de aniversário e smartphone com plano de voz e dados ilimitados.

Para participar, só é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. A empresa não colocou requisitos como inglês, idade ou restrição de cursos. Os inscritos no processo vão participar de uma trilha de desenvolvimento com 20 cursos de temas como habilidades do futuro, matriz de prioridades, learning agility, pitch pessoal, entre outros.