Vivo abre 800 vagas de atendente para home office; saiba mais

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. A empresa também busca por pessoas com perfil consultivo e analítico. Serão diferenciais para a seleção se a pessoa estiver cursando ou ter completado o ensino superior e ter outras experiências profissionais.

A Vivo, empresa de telefonia, abriu 800 vagas para atendentes na área de relacionamento com o cliente. Após o período de adaptação e treinamento, que será presencial nas cidades de Curitiba, Fortaleza e São Paulo, os profissionais poderão trabalhar remotamente. Por isso, a empresa procura por pessoas que tenham condições de fazer home office.

Além do salário, a Vivo oferece benefícios como vale refeição e transporte, smartphone, licença parental, descontos e folga de aniversário.O processo terá trilha de aprendizagem focada em produtos, serviços e ferramentas da empresa. Haverá ainda uma capacitação técnica com conteúdo comportamental. Vale ressaltar que o processo seletivo será totalmente digital e os interessados devem acessar as oportunidades pelo site.