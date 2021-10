Vivo anuncia 20 vagas em Fortaleza

Está em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Vivo anunciou 20 vagas em Fortaleza, no Ceará. A operadora de telefonia fixa, telefonia móvel, internet banda larga e TV por assinatura, uma das maiores do Brasil, busca candidatos com diferentes perfis e, por isso, todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independente de gênero, orientação sexual, deficiência, raça, etnia e idade.

As chances são para o cargo de atendente de relacionamento com o cliente, que tem entre suas funções a responsabilidade de garantir a melhor experiência ao usuário.

Serão aceitos profissionais com ensino médio completo e domínio de informática e pacote Office. Características como perfil consultivo e analítico, curiosidade, atitude digital, abertura e responsabilidade também serão levadas em consideração durante a seletiva. Ainda, estar cursando ou ter completado o ensino superior serão diferenciais.



Você Pode Gostar Também:

Por fim, mas não menos importante, os candidatos devem ter condições técnicas para trabalhar em formato home office, uma vez que eles poderão trabalhar remotamente, de acordo com a necessidade, após um período de adaptação e treinamentos presenciais.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que inclui: vale refeição, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, folga na data do aniversário, smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps, mobility (home office), licença parental, entre outros.

Além disso, a Vivo oferecerá aos contratados um programa de desenvolvimento com uma trilha de aprendizagem focada em produtos, serviços e ferramentas, além de capacitação técnica por meio de conteúdos comportamentais.

Como se candidatar

A seleção será conduzida de forma 100% digital. Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar a página de carreira da Vivo para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.