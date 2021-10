Vivo tem 750 vagas de estágio para estudantes pelo país

A Vivo, uma das empresas de telefonia mais conceituadas do país, divulgou a oferta de 750 vagas de estágio, emprego e trainee para estudantes por todo o país. As oportunidades fazem parte do programa de estágio 2022. Confira algumas informações sobre as chances e os pré-requisitos para concorrer às vagas!

Vivo oferece oportunidades de emprego



As 750 vagas estão distribuídas por praticamente todo território nacional. Na região sul as vagas se encontram nas cidades de Curitiba, Londrina, Porto Alegre, Caxias e Florianópolis. Já na região sudeste estão em São Paulo, Osasco, Campinas, Uberlândia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória e Brasília. Enquanto que no nordeste, estão em Fortaleza, Recife e Salvador e ainda Belém, no norte do país.

Os candidatos que forem selecionados e que cumprirem todos os requisitos mínimos, terão direito a alguns benefícios, confira a lista de algumas dessas vantagens:

plano de saúde e odontológico;

seguro de vida;

vale refeição;

trabalho remoto (duas vezes na semana);

planos de telefonia ilimitados.

Como se candidatar

As inscrições estão abertas até o dia 3 de janeiro de 2022. Para concorrer a uma das vagas deste processo seletivo e ter mais informações, acesse o link de participação e se inscreva.

Para concorrer a uma das vagas disponíveis na Vivo, os candidatos devem cumprir alguns requisitos mínimos. Contudo, a fluência em língua estrangeira não será obrigatoriedade. Os interessados devem estar matriculados e cursando no mínimo o penúltimo ano do seu curso de formação, com término entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

