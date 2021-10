Você viu aqui antes! Time que foi promovido para a elite do catarinense anuncia Matheus Costa – Futebol Interior

Balneário Camboriú, SC, 29 (AFI) – A notícia foi oi divulgada com total exclusividade pelo Futebol Interior, no dia 27. O técnico mais jovem das Séries A e B do Brasil está em Balneário Camboriú (SC). Matheus Costa retornou a Santa Catarina para comandar a equipe do Barra FC na próxima temporada. O treinador foi anunciado oficialmente pelo Clube nesta segunda (01) e vai liderar a equipe no Campeonato Catarinense e na Copa Santa Catarina, em 2022.

Aos 34 anos, o novo técnico do Pescador acumula bons resultados em seus trabalhos recentes em campeonatos estaduais e na serie B do Campeonato Brasileiro. Em 2017 subiu o Paraná Clube para a série A do Campeonato Brasileiro e em 2020, quando assumiu o Operário Ferroviário, teve a segundo melhor campanha do returno do campeonato.

CONFIANÇA

Com o Confiança, em 2020, foi campeão sergipano de forma invicta e esse ano levou o Operário ao melhor aproveitamento do Campeonato Paranaense na fase classificatória, com um feito histórico de vencer as três equipes da capital no mesmo ano. O time ficou em 3º.

Matheus comandou ainda o Joinville e o Paysandu como treinador, integrou a comissão técnica de Levir Culpi, no Fluminense, teve passagem pelo Coritiba, como auxiliar técnico, Internacional e Athlético Paranaense.

“Fiquei muito feliz com o convite e a oportunidade de trabalhar no Barra FC, um clube moderno com um excelente planejamento e que vem mostrando muito profissionalismo. A minha expectativa é a melhor possível. Quero desenvolver um trabalho a longo prazo e ajudar o clube a atingir seus objetivos”.

O executivo de futebol do Barra FC, Felipe Albuquerque, reconheceu a bagagem e a experiência do novo treinador. “O Matheus ingressou cedo no universo do futebol e, desde então, vem construindo uma trajetória interessante. O time visa fortalecer a sua condição como formador de atletas e o Matheus está muito alinhado a este propósito”, comentou.

BRIGA POR VAGA

Além de liderar a equipe do Pescador, em sua estreia na elite do futebol catarinense, em 2022 Matheus também terá como desafio a conquista por vagas na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil.

“Para esta temporada queremos um futebol que nos coloque no mesmo nível dos adversários da competição. Já estamos analisando e observando os atletas que poderão compor a próxima equipe e que tenham condições de dar continuidade ao trabalho feito até aqui”, adiantou o treinador.

Matheus também ressaltou a capacidade dos profissionais que já atuam no Clube e disse que sente-se orgulhoso de poder contribuir com a equipe.

“Eu vejo pessoas extremamente capacitadas e chego para somar. Queremos praticar um futebol que mantenha a identidade do Barra FC. Trata-se de um projeto gigantesco e sei da enorme responsabilidade que tenho pela frente”, afirmou.

Confira algumas conquistas do novo técnico do Barra FC

Paraná Clube

2017 – Acesso à Série A do Campeonato Brasileiro 2018, sendo o treinador mais jovem da história a conquistar este feito;

2018 – 6º lugar do Campeonato Brasileiro Série B.

Confiança-SE

2020 – Campeão Sergipano Invicto

Operário Ferroviário Esporte Clube

2020 – 8º lugar no Campeonato Brasileiro (Série B) – A melhor classificação da história do Clube;

2021 – 3º lugar no Campeonato Paranaense Estadual, com a melhor campanha na fase classificatória.