Vojvoda tem “pacote” de desfalques para duelo contra o Galo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 26 (AFI) – O Fortaleza já está concentrado para a partida desta quarta-feira diante do Atlético Mineiro, pela segunda rodada das semifinais da Copa do Brasil, jogo marcado para a Arena Castelão, e que vale vaga para a grande final contra Flamengo ou Athlético-PR. No primeiro jogo o Galo venceu o Leão no Mineirão por 4 a 0 e tem o empate a seu favor, jogando na capital cearense. Para esse jogo o treinador tricolor, Juan Pablo Vojvoda terá um “pacote” de desfalques.

LISTA DE PROBLEMAS

Para começar, Yago Pikachu tem lesão no ombro; além dele o centroavante Robson com contusão no pé direito também está fora; o zagueiro Tinga segue fora, se recuperando de contusão na coxa; Outro desfalque certo é o atacante Lucas Crispim, com dores musculares depois da partida diante do Furacão, na vitória por 3 a 0 do Leão do Pici. E para fechar a lista, o meio-campista Lucas Lima, ex-Palmeiras, e o defensor Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo, não atuam por já terem jogado por essas equipes.

RENOVAÇÃO

Nesta semana, segundo informações da imprensa cearense (Jornal Diário do Nordeste), o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda já estaria negociando com o clube a renovação do seu contrato para o próximo ano. E que o Fortaleza, pelo bom trabalho que vem sendo feito, e a campanha que pode colocar o clube na Libertadores do ano que vem, pretende estender por mais de um ano o contrato com o treinador argentino.

PRIMEIRO GOL

Nesta semana, Lucas Lima lembrou o fato de ter marcado o primeiro gol no clube.

“Foi uma emoção única. Estou muito feliz pelo gol. E com a presença da torcida, a volta do público, juntou as duas coisas. Estou muito feliz pela atuação da equipe, por marcar com esta camisa, pela vitória. Mas ainda mais feliz pela partida que a equipe fez. Eu venho trabalhando para mostrar esse nível de futebol. Não só com gols, com passes, mas em agregar na marcação, no jogo coletivo da equipe. O que vale é equipe em primeiro lugar, vencendo e conseguindo seus objetivos. Eu vim aqui pra isso e todo time está no caminho certo”, finalizou.

CAMPANHA

Nas fases anteriores, o Fortaleza eliminou o São Paulo, 3 a 1 e 2 a 2, CRB, 1 a 0 e 2 a 1, o Ceará, 3 a 0 e 1 a 1, e ainda Ypiranga e Caxias, ambos por 1 a 0.