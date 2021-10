Volante do América-MG destaca postura agressiva como fator importante em boa sequência – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 11 (AFI) – O América-MG foi até o Rio Grande do Sul e conseguiu um empate em 1 a 1 contra o Juventude-RS, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Coelho chegou ao oitavo jogo sem derrota e ocupa o 10º lugar na tabela, com 31 pontos, seis atrás do G6 e cinco a frente do Z4.

A equipe segue em no estado, pois enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, pela 26ª rodada.

FALA CAPITÃO

O volante Juninho, capitão da equipe, falou sobre a partida.

“A postura tem que ser a mesma de sempre dos últimos jogos. Acho que isso que vem sendo a razão do nosso momento, então a gente acredita muito na nossa estratégia então pode ter certeza que nossa postura, talvez ali um ou outro ajuste, mas não vem mudar em nada em relação aos últimos jogos”, disse ele.

O jogador também citou o bom momento do adversário.

“Sabemos, lógico, que eles vem confiante, jogando em casa também. Nosso time já mostrou que sabe enfrentar diversas situações também. Nosso time está bem maduro quanto a isso e a gente espera fazer um grande jogo contra eles”, finalizou.

PRÓXIMO JOGO

A partida contra o Internacional será nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado está em sétimo lugar, com 36 pontos conquistados.