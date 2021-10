Volta por cima: Duda Reis abrirá ONG para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica

Nesta segunda-feira (4), a atriz e influenciadora digital Duda Reis revelou que abrirá o seu próprio projeto filantrópico. Aos 20 anos, ela fundará uma ONG para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica.

No Intagram, a atriz falou um pouco sobre o projeto que ainda não tem nome e nem data de inauguração. “Estamos montando e organizando tudo certinho e creio que será um projeto muito especial. Como quero que seja para sempre, estamos estruturando tudo. Acho que a pressa é inimiga da perfeição, e quero que seja tudo impecável”, explicou.

Duda ainda explicou que a organização será um local onde as vítimas poderão receber orientação jurídica para situações de violência. “Estou animada! Não temos a data certa ainda, mas estamos dando o nosso melhor. É uma equipe homérica”, vibrou.

Caso Duda Reis

Em janeiro deste ano, a atriz acusou o cantor Nego do Borel, seu ex-noivo, de agressão, estupro e transmissão de HPV. Apesar do casal ter terminado o relacionamento em dezembro de 2020 de forma aparentemente amigável, Duda revelou que sofria um relacionamento abusivo com o artista.

Durante o relacionamento, que teve início em fevereiro de 2019, a influenciadora tinha discussões constantes com os pais. O pai de Duda chegou a fazer diversas publicações acusando a filha de estar mentindo nas redes sociais e se mostrando contra o namoro.

Com o fim da relação, a atriz saiu da casa de Nego do Borel, voltou a morar com os pais e denunciou o cantor. Já o artista negou todas as acusações.