Wagner celebra 1º gol pelo Santos e garante time focado em fugir do rebaixamento – Futebol Interior

SAntos, SP, 10 (AFI) – O primeiro gol do jovem zagueiro Wagner Leonardo pelo time profissional do Santos aconteceu de forma emocionante e com direito a muita polêmica. O defensor afirmou que não sabia se estava ou não impedido e também precisou aguardar a confirmação do VAR. Wagner ainda garantiu que o elenco santista está focado e celebrou o momento especial vivido na vitória apertada diante do Grêmio.

“Na hora do lance é muito difícil saber, é difícil ver no calor do momento. Sabemos que não estamos na melhor das fases, mas sabemos a força do Santos. Estamos focados e sabemos da força da nossa torcida para sair dessa situação”, disse Wagner Leonardo.

DUELO DOS DESESPERADOS

O confronto entre Santos e Grêmio ganhou requintes de decisão por conta da situação dos dois times na parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes entraram em campo na zona de rebaixamento. Com o gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo, o Santos deixa a degola, ficando em 16.º lugar, com 28 pontos.

COM EMOÇÃO

Após cobrança de escanteio, Marinho pegou sobra de fora da área e encheu o pé na direção do gol. A bola desviou em Wagner antes de ir para o fundo do gol. A posição do zagueiro gerou dúvidas e a arbitragem chegou a marcar impedimento em um primeiro momento. Depois de consultar o VAR, o primeiro gol do defensor pelo time alvinegro foi confirmado.

“Com certeza é meu momento mais importante pelo Santos até agora. Meu primeiro gol com a camisa do Santos, num momento especial, feliz. Agradecer minha família, que nunca duvidou do meu trabalho e sabe o valor de cada um da equipe”, completou o defensor.

PRÓXIMA PARTIDA

A vitória suada deste domingo também é a primeira do Fábio Carille no comando da equipe. O próximo compromisso santista será contra o líder do campeonato, o Atlético-MG. Os times se enfrentam no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, às 19 horas.