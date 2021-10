Referência em tecnologia para medição e gestão inteligente de energia, a Way2 oferece chances para diversas funções. Há oportunidades para todos os níveis de senioridade, de júnior a sênior.

As vagas são para Desenvolvedor(a) Front end – Junior, Analista de Aplicações, Analista de Banco de Dados, Analista de CS – Geração Distribuída, Analista de Produto e Mercado de Geração Distribuída, Analista de Qualidade de Software, Analista de Suporte, Coordenador(a) de Suporte, Desenvolvedor(a) Back end, Desenvolvedor(a) Full Stack PHP, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com o cargo pretendido, mas é importante que os candidatos compartilhem dos valores e competências esperadas pela empresa, como, agilidade, orientação a resultados, boa comunicação, ousadia e alegria.

Há 15 anos no mercado e com sede em Florianópolis (Santa Catarina) – um dos polos tecnológicos referências no Brasil -, a Way2 se destaca ano após ano entre as melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work.

Nesse sentido, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a horário flexível, possibilidade de home office fixo em algumas funções, vale refeição ou vale alimentação, vale transporte, estacionamento gratuito ou auxilio home office, plano de saúde, plano odontológico, verba anual para investimento em capacitação profissional, ginástica laboral online, entre outros.

A empresa conta, ainda, com uma cultura que valoriza feedback (one-on-ones mensais), garantindo um ambiente dinâmico, flexível e propenso ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://way2.recruiterbox.com/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo.

As posições permanecerão abertas até o preenchimento completo das mesmas.