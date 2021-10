A WeService anuncia novas vagas de emprego para diversas funções em São Paulo. Ao todo, são 43 postos de trabalho de níveis pleno, técnico, supervisão e coordenação. Com um portfolio completo e clientes de grande porte, a empresa busca profissionais para atender à crescente demanda por um atendimento completo e que combine conhecimento técnico com qualidade e agilidade na solução e prevenção de problemas.

Nesse sentido, as chances oferecidas pela empresa são para os cargos de Técnico de Field Pleno Datacenter, Supervisor de TI, Técnico de Service Desk, Analista de Redes e Líder Field Service. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas algumas vagas exigem experiência anterior e, ainda, disponibilidade para trabalhar na cidade de São Paulo, no regime de escala (5×6 ou 6×1).

Além disso, a empresa reforça que valoriza a diversidade e pluralidade em suas equipes, de modo que todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independente de raça, gênero, orientação sexual, etnia, deficiência e qualquer outra característica.



Você Pode Gostar Também:

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, dentre os quais estão assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale alimentação, vale transporte e vale refeição.

Os profissionais interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela WeService deverão acessar a página da empresa no Vagas.com para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como seus requisitos, e cadastrar o currículo.

Sobre a WeService

Com o objetivo de facilitar o dia a dia de seus clientes por meio do fornecimento de soluções e serviços de TI e telecomunicações altamente qualificados, a WeService conta com profissionais com conhecimento técnico avançado e atendimento dinâmico, sendo reconhecida por sua excelente relação custo-benefício em contratos de implantação, operação e manutenção, suportes remoto e local, service desk, monitoramento e NOC.