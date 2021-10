WhatsApp, Facebook e Instagram voltam gradualmente após 6 horas fora do ar

Usuários começaram a relatar a retomada gradual do acesso ao Facebook, WhatsApp e Instagram após seis horas fora do ar nesta segunda-feira (4). Em nota, a empresa confirmou que os servidores voltam a funcionar.

“Para a enorme comunidade de pessoas e empresas ao redor do mundo que dependem de nós: sentimos muito. Temos trabalhado muito para restaurar o acesso aos nossos aplicativos e serviços e estamos felizes em informar que eles estão voltando a ficar online agora. Obrigado por nos aguardarem”, afirmou o Facebook em postagem no Twitter.

Publicações sobre a volta dessas redes sociais foram deixadas no microblog, rede que abrigou diversos memes durante o período sem acesso aos servidores. Relatos indicando que o problema foi solucionado foram postados também no site “Downdetector”. Mas ainda há relatos de muita instabilidade nas redes.

Mais cedo, uma pequena equipe de funcionários foi enviada ao centro de dados do Facebook, em Santa Clara, no estado americano da Califórnia, para tentar uma “reinicialização manual” dos servidores, de acordo com um memorando interno divulgado pelo “New York Times”.