WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam falhas, relatam usuários

Usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram relataram que estão enfrentando falhas no envio de mensagens e no carregamento de postagens das redes sociais na tarde desta segunda-feira.

O EXTRA entrou em contato com a assessoria da empresa no Brasil, que informou que está investigando a situação. Andy Stone, executivo de comunicações do Facebook, publicou no Twitter um posicionamento da empresa sobre o caso.

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, escreveu.

O site Down Detector, que monitora o funcionamento de sites, apresenta o problema como algo generalizado e que parece ser causado por um erro no Sistema de Nomes de Domínio (DNS, na sigla em inglês).

O assunto já é o mais comentado do Twitter no Brasil, com mais de 500 mil postagens. Muitos internautas relatam que fizeram testes com suas conexões de internet antes de perceberem que o problema era das plataformas. O nome de Zuckerberg, dono do grupo Facebook, também foi citado em alguns memes compartilhados por usuários.