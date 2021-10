WhatsApp oferece função que cria atalhos de conversas

O WhatsApp lançou uma nova função em que possibilita os usuários que costumam conversar com frequência com as mesmas pessoas terem acesso a janela da conversa de forma mais rápida. O novo serviço permite a criação de atalhos na área de trabalho do celular com sistema operacional Android.

Agora, ao criar um atalho para determinadas conversas no privado ou de grupo, não será necessário entrar no aplicativo e procurar as janelas em meio a tantas outras conversas. Neste caso, a função é verdadeiramente facilitadora.



Com o atalho, basta clicar no símbolo do grupo ou do perfil pessoal do contato na tela principal do aparelho que a conversa será imediatamente aberta.

Veja como fazer

Acesse o WhatsApp e identifique o chat desejado; Abra a janela e procure os três pontinhos que ficam localizados no canto superior direito da conversa; Selecione o ícone e aguarde a abertura de uma nova janela com as opções de comandos; Encontre a opção “Adicionar atalho para a conversa” (dependendo de alguns modelos, ela estará “escondida” dentro do item “Mais”; Ao selecionar a criação do atalho, será enviado imediatamente para a tela inicial do seu celular; Depois, é só procurar o ícone com a foto do contato/grupo e clicar para começar ou voltar a conversa.

Celulares ficarão sem o WhatsApp a partir de novembro

Não fique desatualizado. Determinados celulares ficarão sem o WhatsApp a partir do mês de novembro. Devido a uma atualização na plataforma de mensagens mais utilizada no Brasil, alguns dispositivos ficarão incompatíveis com a nova versão.

Mas quem ficará de fora do uso de serviços do aplicativo de mensagens? Os sistemas operacionais Android 4.0.4 ou anteriores e iOS 9 ou anteriores, não estarão habilitados ao funcionamento do mensageiro. Cerca de 120 milhões de brasileiros usam o aplicativo, logo, a ação pode impactar vários correntistas que possuem celulares mais antigos no âmbito pessoal e profissional.

Dessa forma, para continuar utilizando o WhatsApp, o usuário terá que atualizar o celular com uma versão mais recente do sistema operacional que seja compatível com os critérios de funcionamento da ferramenta.

Celulares que ficarão sem acesso ao Whatsapp Confira a lista de modelos de celulares que ficarão sem acesso ao Whatsapp: Apple: iPhone SE, 6S e 6S Plus;

Samsung: Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core e Ace 2;

LG: Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II e F5 II;

Sony: Xperia;

Huawei: Ascend Mate e Ascend D2.