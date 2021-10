Whindersson chama ex-noiva de ‘gatinha’ e fãs torcem por reconciliação

O humorista Whindersson Nunes levou os fãs a loucura após deixar um comentário na foto de sua ex-noiva, a estudante Maria Lina. Na imagem, a catarinense aparece abraçando os gatinhos em casa.

“Minha maior paixão em uma foto… Sou louca por vocês! Se pudesse, teria mais uns 30 animais em casa (risos)”, escreveu Maria Lina na legenda da foto publicada no Instagram. “Três gatinhas!”, comentou Whindersson.

Após a brincadeira feita pelo humorista, os fãs especularam uma reaproximação dos ex-namorados e vibraram com uma possível reconciliação do casal. “Volta para essa gatinha!”, escreveu um fã. “Queria vocês dois juntos!”, comentou outro seguidor. Essa não é a primeira vez que Whindersson reage a fotos de Maria Lina após o rompimento do noivado. Recentemente, o humorista curtiu cliques ousadas da ex no Instagram.

Whindersson e Maria Lina anunciaram o fim do relacionamento pouco tempo após a morte de João Miguel, filho do casal que morreu dois dias após o parto. Na época, Maria Lina estava noiva do humorista, que tinha a pedido em casamento no chá revelação do bebê.