Whindersson Nunes congratula ex-noiva com fotos engraçadas

Nesta quarta-feira (6), o humorista Whindersson Nunes fez uma homenagem divertida para a ex-noiva, Maria Lina Deggan, que completa 23 anos. No Instagram, o piauiense compartilhou fotos engraçadas de Maria e desejou um feliz aniversário.

“Ela fica toda serelepe no dia de hoje (risos). Parabéns”, escreveu Whindersson. Nos cliques, Maria Lina aparece fazendo caretas na janela de um avião. Confira:

Whindersson Nunes parabenizou a ex-noiva, Maria Lina | Reprodução: Instagram

Dias atrás, o humorista interagiu em uma foto onde a ex aparecia com os gatos. “Três gatinhas”, escreveu nos comentários. Os fãs do casal torcem por uma reconciliação.