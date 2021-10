William Bonner diz que não quer passar mais dez anos no ‘JN’: ‘O tio tem que descansar’

Os apresentadores do Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos responderam a algumas perguntas de internautas, que resultou em um vídeo publicado no perfil oficial do telejornal na manhã desta sexta-feira (8). Em um dos momentos, Bonner é questionado sobre como imagina o ‘JN’ daqui a 10 anos, e o âncora garante que não pretende estar mais na bancada.