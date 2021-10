Xand Avião comanda Pipa Sun Sessions no dia 13 de novembro

O ‘comando’ do terceiro show do Pipa Sun Sessions já tem nome: Xand Avião. Os ingressos para o evento, que acontece no dia 13 de novembro, já estão a venda. Mas, fique ligado, pois os lotes são limitados.

O cantor promete fazer um show inesquecível para a galera que vai curtir o melhor e mais badalado fim de tarde da cidade na atualidade! O evento segue os protocolos sanitários e exige a apresentação da Carteira de Vacinação (versão Impressa ou Digital).