Xii! Árbitro relata em súmula ‘arremesso de copo’ em jogo da Série C; mas torcedor é identificado – Futebol Interior

Criciúma, SC, 19 (AFI) – A arbitragem foi bastante contestada pela torcida do Criciúma no empate sem gols contra o Botafogo-PB, no último sábado (16), pela terceira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Além da diretoria ter entrado com um ofício junto à Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para reclamar sobre supostos erros, alguns torcedores se revoltaram ainda no Estádio Heriberto Hülse.

Prova disso é que a equipe de arbitragem, que era comandada pelo árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, relatou em súmula que foi foi atingida durante o intervalo da partida por um copo, que teria um líquido de cor e odor semelhante à cerveja. O torcedor, porém, foi identificado e não há riscos do Criciúma ser penalizado pelo ato.

“Informo que no intervalo da partida foi arremessado um líquido amarelo (cor e odor semelhante a cerveja) vindo da arquibancada onde se encontravam torcedores da equipe do Criciúma E.C. atingindo a equipe de arbitragem já na descida do vestiário”, afirmou o árbitro na súmula.

Ele informou que o delegado da partida, Guilherme dos Santos Gomes, conseguiu identificar o torcedor e foi lavrado um Boletim de Ocorrência contra ele. Esse foi o segundo empate sem gols em casa na segunda fase. O Criciúma, apesar do tropeço, ocupa a vice-liderança do Grupo C com cinco pontos, a um da liderança

Na abertura do returno, o Criciúma voltará a enfrentar o Botafogo, desta vez, na Paraíba, no sábado, às 19 horas. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso.