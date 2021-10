Ypiranga 3 x 2 Novorizontino – Definição da segunda vaga ficou para última rodada – Futebol Interior

Erechim, RS, 29 (AFI) – O Novorizontino perdeu a chance de antecipar o seu acesso no Campeonato Brasileiro da Série C ao perder para o Ypiranga, por 3 a 2, neste sábado à noite, no estádio Colosso da Lagoa, na cidade de Erechim, pela quinta rodada da segunda fase.

A derrota adiou para última rodada o segundo time a subir para a Série B em 2022 saindo do Grupo D. O Tombense, com 10 pontos, já garantiu a liderança e o acesso. Os outros três times continuam com chances. Novorizontino e Manaus estão com seis pontos, um na frente do Ypiranga (5).

RODADA DECISIVA

Na última rodada, o Novorizontino vai enfrentar o Manaus, em casa, no estádio Jorge Ismael de Biasi no domingo (7) a partir das 16 horas. O Ypiranga vai se despedir diante da Tombense, no interior de Minas Gerais, também domingo (7) no mesmo horário.

Se o Ypiranga não vencer o Tombense, o Novorizontino pode até empatar com o Manaus, porque ficará com os mesmos sete pontos do time manauara, porém, com uma vitória a mais: 2 a 1.

BOM COMEÇO

O Novorizontino deixou o jogo fácil ao marcar o primeiro gol logo no primeiro minuto. A defesa gaúcha vacilou, perdeu a bola e Lucas Mendes finalizou em cima da risca da grande área. Um chute cruzado e certeiro: 1 a 0.

A resposta gaúcha veio em dose dupla. Aos 10 minutos, Silvano, na pequena área, chutou para fora após levantamento vindo do outro lado. Cinco minutos depois, Giovanni fez grande defesa quando Quirino cabeceou à queima roupa.

LANCE INCRÍVEL

Mas o time paulista teve a chance de ‘matar o jogo’ aos 18 minutos, após troca de passes dentro da área e uma ajeitada de Anderson Rosa para Cléo Silva. Mesmo na pequena área, só para empurrar, o atacante chutou por cima do travessão. A bola quicou e bateu na canela dele. Um lance incrível.

Depois disso, o Novorizontino recuou e passou a se defender. Não correu risco, apesar do maior volume e posse de bola do Ypiranga.

EMPATE E GOLS

Mas o Canarinho voltou com tudo no começo do segundo tempo e empatou logo aos três minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Salazar subiu no segundo andar, testou firme e mandou a bola no ângulo, deixando tudo igual: 1 a 1.

Numa jogada de velocidade, os paulistas ficaram de novo na frente aos seis minutos. Danielzinho fez o passe para Reverson, que na frente do goleiro acertou a trave, mas pegou o rebote, fez o giro e mandou para as redes. Novorizontino, 2 a 1.

NOVO EMPATE

A reação, de novo, foi rápida do Ypiranga que empatou aos 10 minutos. Danielzinho perdeu a bola para Reverson, que na ponta da grande área, ajeitou e bateu cruzado. Muitos jogadores estavam na frente de Giovanni que nada pode fazer. A bola ainda bateu no pé da trave antes de entrar.

EMPATE E VIRADA

O time gaúcho manteve o ritmo intenso no ataque, tanto que o goleiro Giovanni fez duas grandes defesas. Uma aos 24 minutos, numa cabeçada de Cristiano, e outra num chute de Quirino, aos 26. O gol da virada saiu aos 28 minutos, noutra falha aérea do Novorizontino. O cruzamento veio da direito e o zagueiro Douglas subiu para cabecear no ângulo esquerdo de Giovanni.