Ypiranga-RS 0 x 1 Tombense-MG – Carcara é eficiente e vence fora – Futebol Interior

Erechim, RS, 2 (AFI) – Em um duelo de tentos distintos, o Tombense-MG soube sofrer e saiu com uma importante vitória para a sequência da Série C. Em Erechim, o Gavião Carcará visitou o Ypiranga-RS e venceu por 1 a 0, com gol do artilheiro Rubens. Com isso, chegou à sua primeira vitória na segunda fase e largou com o pé direito.

DEU CARCARÁ!

Dentro dos seus domínios, o Ypiranga-RS começou o duelo partindo para cima do Tombense-MG e encurralar os mineiros na defesa. Nos primeiros vinte minutos de partida, os gaúchos criaram uma sequência de boas chances para abrir o placar, mas pararam no goleiro Felipe Garcia. Depois disso, a primeira etapa esfriou e terminou zerada.

Tombense-MG vence o Ypiranga-RS pela Série C (Foto: Victor Souza / Tombense)

Na volta dos vestiários, o panorama mudou e o duelo esfriou. Lentos, os clubes pouco criavam e raramente ameaçavam a meta um do outro. Com isso, poucos lances de perigo eram criados. Quando o empate sem gols parecia confirmado, saiu o tento da vitória mineira. Rubens recebeu lindo passe de Galdino e mandou para as redes, selando o placar final.

PRÓXIMOS JOGOS

Ypiranga-RS e Tombense-MG voltam a campo na próxima semana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ambos os clubes entrarão em campo no sábado (9). Às 17h, o Gavião Carcará reeditará duelo do Grupo A diante do Manaus-AM no Estádio Almeidão, em Tombos-MG. O Canarinho, por sua vez, visitará o Novorizontino-SP às 19h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP.