Ypiranga-RS não deve ter mudanças na busca pela reabilitação do Grupo D da 2ª fase – Futebol Interior

Erechim, RS, 08 (AFI) – Depois de estrear na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C com derrota em casa para a Tombense, em casa, em pleno Estádio Colosso da Lagoa, o Ypiranga-RS volta a campo neste sábado (09) de olho na reabilitação para entrar na briga pelo Grupo D. Fora de casa, o Canarinho visita o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h.

Para a partida, o técnico Júnior Rocha não deve fazer mudanças no time titular e irá manter a mesma escalação que começou a partida da primeira rodada. A única baixa segue sendo o lateral Jonh Lennon, que está com dores no joelho e continua vetado pelo Departamento Médico. O comandante fez uma análise do que o Ypiranga terá pela frente e mostrou o foco na vitória.

“Estamos vivos na competição e teremos pela frente um grande adversário que eu conheço bem e tivemos a oportunidades de enfrentá-los duas vezes com certo equilíbrio e sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas queremos manter este objetivo do acesso então vamos jogar com inteligência e muita cautela até porque eles vem de um resultado negativo também na primeira rodada e espero que possamos realizar uma grande partida em busca dos três pontos”, disse.

Até por conta disso, o Canarinho irá entrar em campo neste sábado (09) com a seguinte formação: Deivity; Muriel, Douglas, Kanu e Diego; Mikael, Silvano, Clayton e Sodré; Quirino e Dico.