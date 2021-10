Ypiranga-RS voa mais de 4 mil quilômetros para enfrentar o Manaus-AM – Futebol Interior

Erechim, RS, 14 (AFI) – O Ypiranga volta a campo pelo Campeonato Brasileiro Série C neste domingo, às 16h, jogando na Arena Amazônia contra o Manaus pela terceira rodada.Além dos amazonenses, o Canarinho tem outro adversário: a distância. O clube deve percorrer de avião mais de 4.100 km, de Erechim (RS) até a outra ponta do país, Manaus (AM). Literalmente de Sul a Norte.

Além do aspecto distância, o clube gaúcho busca de qualquer forma buscar a vitória fora de casa para seguir vivo na luta por uma vaga. Com duas derrotas por 1 a 0 para Novorizontino e Tombense, até um empate é considerado um resultado ruim para Ypiranga no Grupo D, que tem Manaus e Tombense na liderança com quatro, e o Novorizontino com três pontos.

QUEM JOGA?

Possivelmente, o treinador Júnior Rocha não deve ter problemas para escalar o time Canarinho que nao tem problemas de suspensão.

O técnico faz mistério em relação ao time, mas pode ser que para esse jogo a base seja Deivity; Muriel, Douglas, Kanu e Diego; Mikael, Clayton, Silvano, Sodré e Dico; Quirino

Para esse jogo, o árbitro será Denis da Silva Ribeiro Serafim, que terá como assistentes, Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira, todos de Alagoas.