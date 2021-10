Ypiranga-RS x Manaus-AM – Em momentos opostos, times fazem duelo chave pelo acesso – Futebol Interior

Erechim, RS, 22 (AFI) – Neste domingo, Ypiranga e Manaus fazem um confronto que pode ser determinante para a calcificação e o acesso. A partida é válida pela quarta rodada da Segunda Fase da Série C e será às 18h, no estádio Colosso da Lagoa.

Os times estão em momentos bem diferentes. Enquanto o Canarinho é o lanterna com apenas um pontos, ainda sem vencer, o Gavião do Norte é o segundo colocado com cinco pontos. Os times estão no Grupo B, que ainda conta com Novorizontino e Tombense. Vale lembrar que apenas o líder avança para a final, e os segundos colocados conseguem o acesso para a Série B.

YPIRANGA

Desta vez, o técnico Júnior Rocha não escondeu que terá força máxima para esse confronto, já que não tem novos desfalques por lesão ou suspensão e por isso, não deve fazer grandes mudanças no time titular que vem jogando nestas últimas rodadas. O treinador comentou sobre o que esperar o jogo.

“O empate fora de casa no final de semana nos deu uma sobrevida nessa fase, precisamos vencer esse próximo jogo para ficarmos vivos na disputa. É necessário ficarmos atentos para não perdermos mais chances dentro do jogo. Temos consciência de que o time pode atuar bem e faremos o possível nessa semana para consertar os detalhes e entrarmos com tudo em campo”, falou o treinador.

MANAUS

O gavião do Norte vem de “semana cheia”, e além da viagem longa, terá de lidar com o desgaste. No meio de semana jogou pela Copa Verde e venceu o Porto Velho por 2 a 0 gols de Marcão e Philip, e encara na próxima fase, o Remo que tirou o Galvez, sendo que o primeiro jogo deve ser em Manaus e o segundo em Belém. O técnico do time manauara, Evaristo Piza lamentou o empate em casa na partida passada contra o Ypiranga.

“Nos deixa tristes por não ter conseguido a vitória. Um jogo em que o adversário teve uma estratégia defensiva, que teve méritos, foi eficiente. E a gente a todo momento buscou o gol e ganhar do adversário”, disse o treinador que elogiou a personalidade do time que sair atrás mas foi buscar o empate.

Para o jogo deste domingo, os desfalques seguem sendo Denilson,que está no DM fazendo tratamento, e ainda Rafael Ibiapino, que depois de se recuperar de contusão segue o processo de transição do departamento médico para o campo, passando por fisioterapia.