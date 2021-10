Ypiranga-RS x Novorizontino-SP – Fora de casa, Tigre busca acesso antecipado à Série B – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 29 (AFI) – Em um duelo possivelmente histórico, o Novorizontino-SP buscará um possível acesso à Série B diante do Ypiranga-RS, fora de casa. Válido pela quinta rodada da segunda fase da Série C, Tigre e Canarinho se enfrentam no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim-RS. Uma vitória paulista aliada a vitória do Tombense-MG sobre o Manaus-AM coloca o Aurinegro na segunda divisão.

ESPERANÇA

Às vésperas de uma jornada a qual pode ser histórica, o Novorizontino-SP vive um clima de esperança entre jogadores e comissão técnica. Após a derrota para a Tombense-MG, os jogadores e o técnico Léo Condé continuam vendo a disputa pelo acesso aberta. Por isso, as lamentações foram deixadas para trás e a prioridade se tornou o duelo diante do Canarinho.

Para o duelo, o técnico Léo Condé poderá contar com praticamente todo o elenco. A única baixa será a do volante Paulinho, que operou o joelho e está fora da temporada. Dentro de campo, a tendência é a da manutenção da base a qual vem jogando desde a primeira fase e realizando uma boa campanha até aqui – os paulistas tem seis pontos em 4 jogos na segunda fase.

FOCO TOTAL

Do lado do Canarinho, o técnico Júnior Rocha quer foco total para a decisão diante do Tigre. Com apenas dois pontos conquistados até o momento, os gaúchos precisam da vitória para seguir sonhando com o acesso à segunda divisão. Outro resultado não está nos planos dos gaúchos. Caso empatem ou percam o jogo diante do Tigre, os gaúchos estarão eliminados.

Para o duelo, o técnico Júnior Rocha contará com apenas uma baixa. Lesionado, o zagueiro e capitão Kanu estará fora dos últimos dois jogos da Série C. Além disso, o time titular pode contar com algumas mudanças. Testando novas formações no ataque, o técnico Júnior Rocha alternou jogadores nas duas pontas. Em uma delas, Dico pode dar lugar a Érick, enquanto na outra Silvano pode dar lugar a Cristiano.