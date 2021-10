Ypiranga-RS x Tombense-MG – Canário e Carcará duelam na estreia da segunda fase de olho na reabilitação na Série C – Futebol Interior

Erechim, RS, 01 (AFI) – Depois de ficar quase toda a primeira fase no G4, o Ypiranga-RS vem em baixa nas últimas rodadas e não sabe o que é vencer há três jogos. De olho na reabilitação, o time gaúcho estreia no Grupo D da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado (02) quando recebe o Tombense-MG, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, às 19h.

O Ypiranga-RS fechou a primeira fase na terceira posição do Grupo B com 32. Do outro lado, o rival mineiro terminou na vice-liderança do Grupo A com 27 pontos conquistados, mas perdeu para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1 na última rodada e também busca a reabilitação. O Grupo D da segunda fase ainda tem Manaus-AM e Novorizontino-SP.

YPIRANGA-RS

Para o duelo, Júnior Rocha deve mandar o Ypiranga a campo o que tem de melhor em seu elenco. A única baixa é o lateral Jonh Lennon, que está com dores no joelho e foi vetado pelo Departamento Médico. Mas, como ele é considerado reserva, a equipe deve ter a mesma base. Ele fez uma análise do que vem pela frente no Grupo C que ainda tem Manaus-AM e Novorizontino.

“É outro campeonato e jogo muito importante diante do Tombense que fez uma grande campanha também na primeira fase, mas estamos trabalhando forte em busca de uma melhora para que possamos iniciar bem nesta fase diante dos nossos torcedores que serão fundamentais para que possamos conquistar um grande resultado”, disse treinador.

TOMBENSE

Do outro lado, apesar de todo o mistério que a comissão técnica tem feito, já que os jornalistas não estão podendo acompanhar os treinamentos, a tendência é que o técnico Rafael Guanaes não faça grandes mudanças com relação na equipe titular da Tombense em relação ao time que perdeu para o Volta Redonda-RJ, na última rodada da primeira fase. Titular no ataque, Jefferson Renan falou sobre os desafios que o Tombense terá pela frente.

“Serão jogos bastante difíceis, os times são qualificados, é todo mundo brigando por duas vagas. Mas estamos focados no nosso objetivo, serão 6 finais pela frente, e se Deus quiser vamos sair vitoriosos e com esse acesso tão merecido”, disse o meia-atacante.